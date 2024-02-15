مخاوف تفشي أنفلونزا الطيور ترفع سعر الدجاج ليصل 20 درهما للكيلوغرام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفاع ملحوظ في سعر البيع للعموم ذاك الذي شهدته أسواق بيع الدجاج في الأيام الأخيرة ، حيث عاد سعر الدجاج ليصل لرقم عشرين درهم للكيلوغرام الواحد.
و ارتفع ثمن الدجاج من 16 درهم إلى 20 درهما تقريبا بمجموعة من المدن كالدار البيضاء، و هو ما عزاه عدد من المهنيين بسبب المخاوف من تفشي أنفلونزا الطيور.
و أكد المهنيون أن انتشار أنفلونزا الطيور حاليا في عدة دول بالعالم أثار مخاوف مربي الدجاج في المغرب و الذين خفضوا من قيمة اسثتماراتهم في القطاع لتفادي أي خسارة محتملة في حالة وصول الفيروس للدجاج المغربي لا قدر الله و هو ما جعل العرض يقل في الأسواق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
مخاوف تفشي أنفلونزا الطيور ترفع سعر الدجاج ليصل 20 درهما للكيلوغرام
ارتفاع ملحوظ في سعر البيع للعموم ذاك الذي شهدته أسواق بيع الدجاج في الأيام الأخيرة
عاد سعر الدجاج ليصل لرقم عشرين درهم للكيلوغرام الواحد
الي خايف من انفلوانزا خصو يبيع بأقل ثمن باش يفك السلعة قبل ميضيع فيها ماشي يزيد في الثمن ديما كيديرو اسباب باش يغليو على الشعب