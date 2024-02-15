إطلاق برنامج “Go Siyaha” لدعم أكثر من 1700 مقاولة سياحية بالمغرب

2024-02-15 / 09:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الحكومة يوم أمس عن تفاصيل إطلاق برنامج “Go Siyaha” و ذلك لدعم أكثر من 1700 مقاولة سياحية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع.

و خصصت الحكومة غلافا ماليا مهما لبرنامج “Go Siyaha” تبلغ قيمته 720 مليون درهم، و هو ليس برنامجا لدعم للاستثمار فحسب، بل أيضا لتقديم الدعم التقني للمقاولات الراغبة في الانخراط في الرقمنة، أو تحسين دخلها، أو إنجاح التحول البيئي.

و يرتكز برنامج “Go Siyaha”، الذي تهم تعزيز العرض السياحي على عدد من النقاط منها دعم الاستثمار، ودعم التنافسية من خلال الاستشارة والخبرة التقنية، فضلا عن دعم النمو الأخضر.

فيما يتعلق بالمكون الأول، فإن المشاريع يفترض أن تنفذها مقاولات حديثة أو تعاونيات يقل رقم معاملاتها عن 200 مليون درهم، في حين يشمل المكون الثاني كافة المواضيع والإشكالات التي تهم المقاولات،  سيما الإستراتيجية المالية والتميز التشغيلي وتطوير الأسواق والتحول الرقمي.

بينما يتضمن دعم النمو الأخضر، بالأساس، تقديم مساعدات استثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتوفير المياه وتدبير النفايات والتنمية المستدامة.

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