طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعموم مناطق المملكة

2024-02-15 / 09:08
7
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار متفرقة فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس، وشمال الغرب والريف.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية كذلك فوق كل من السهول الممتدة شمال أسفي، والأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق جنوب المملكة، والسواحل الوسطى، وذلك خلال الصباح، فضلا عن تناثر غبار محلي بكل من شرق وجنوب شرق البلاد.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة، والريف، والواجهة المتوسطية، وشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي، وما بين 09 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وما بين 14 و18 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بشرق الأقاليم الصحراوية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : تنسيقية للأساتذة تدعو الوزارة إلى معالجة قرار التوقيفات

اكادير : تنسيقية للأساتذة تدعو الوزارة إلى معالجة قرار…

2024-02-15 / 00:08
Photo of سحب الثقة من رئيس مجلس آسفي

سحب الثقة من رئيس مجلس آسفي

2024-02-15 / 00:05
Photo of وجدة .. إعطاء إنطلاقة الايام التحسيسية لترشيد استهلاك الماء بمختلف احياء المدينة

وجدة .. إعطاء إنطلاقة الايام التحسيسية لترشيد استهلاك الماء…

2024-02-14 / 23:30
Photo of إسرائيل تنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي

إسرائيل تنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل…

2024-02-14 / 22:48
Photo of السفارة الإسرائيلية تحتج بعد إدانة الفاتيكان “مذبحة” غزة

السفارة الإسرائيلية تحتج بعد إدانة الفاتيكان “مذبحة” غزة

2024-02-14 / 22:34
Photo of ممثلة أمريكية تعتذر عن إساءتها للمسلمين

ممثلة أمريكية تعتذر عن إساءتها للمسلمين

2024-02-14 / 21:59
Photo of بنعلي: الانتقال الطاقي في المغرب سيكون له تأثير ملموس على الميزان التجاري

بنعلي: الانتقال الطاقي في المغرب سيكون له تأثير ملموس…

2024-02-14 / 21:45
Photo of البحرية الملكية تعزز نظام المراقبة لمنع محاولات التسلل لسبتة المحتلة

البحرية الملكية تعزز نظام المراقبة لمنع محاولات التسلل لسبتة…

2024-02-14 / 21:27
Photo of بيان للفاتيكان بشأن غزة يثير غضب إسرائيل

بيان للفاتيكان بشأن غزة يثير غضب إسرائيل

2024-02-14 / 21:14
Photo of “الرجاء الرياضي” يفوز على ضيفه المغرب الفاسي

“الرجاء الرياضي” يفوز على ضيفه المغرب الفاسي

2024-02-14 / 20:58

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق