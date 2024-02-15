سحب الثقة من رئيس مجلس آسفي

هبة بريس

أصدر التحالف المشكل للأغلبية بمجلس اسفي بلاغا شجب فيه استبعاد رئيس المجلس الجماعي الترابي بأسفي لمقترحات الفريق التجمعي التي تصب في مصلحة الساكنة

واستنكر البلاغ اعتماد رئيس المجلس الجماعي لأسفي مبدأ أحادية الرأي في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي انعكس سلبا على واقع التنمية بالمدينة.

استغراب البلاغ عدم احترام الرئيس لالتزاماته تجاه الفريق التجمعي وخاصة بعد الأزمة الأولى التي عرفها التسيير الجماعي السنة الفارطة.

واكمل البلاغ قوله :

5 حرصنا على تفعيل البرنامج المحلي الانتخابي لحزبنا الذي يعد ميثاق شرف يجمعنا والساكنة بأسفي والذي نسعى من أجل تنزيله دفاعا عن المصلحة الفضلى للمدينة عملا من أجل تجاوز المعيقات التي تتخبط فيها الجماعة الترابية بأسفي والتي تؤرق ساكنة المدينة النقل العمومي

الانارة العمومية – الصحة العامة البنية التحتية المناطق الخضراء غياب الاستثمارات …….. وأمام هذا الوضع الشاذ والذي لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل السياسي التي عهدها مناضلو

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