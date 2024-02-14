إسرائيل تنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي

2024-02-14 / 22:48
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الأربعاء، نقل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

وفي منشور على “إكس”، قال بن غفير، زعيم حزب “قوة يهودية”: “أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون”، على تعبيره.

وأوضح أن مصلحة السجون: “قامت اليوم (الأربعاء) بنقل كبير القتلة مروان البرغوثي، من سجن عوفر (المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة)، إلى العزل (لم يحدد موقعه)”، على حد وصفه.

وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء “في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها”.

وختم الوزير الإسرائيلي المتطرف منشوره بالقول: “لقد ولت الأيام التي أدار فيها الإرهابيون السجون” على حد قوله.

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