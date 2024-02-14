ممثلة أمريكية تعتذر عن إساءتها للمسلمين

هبة بريس _ وكالات

اعتذرت الممثلة الأمريكية سلمى بلير، عن تعليقها على فيديو نشره لاجئ يهودي سوري قبل أيام على منصة إنستغرام، مبدية “الندم الشديد” لإطلاقها صفة “الإرهاب” على المسلمين.

ونشرت بلير منشورا عبر حسابها في إنستغرام، قالت فيه: “علقت على ما كتبه أبراهام حمرا عن اثنين من أعضاء الكونغرس يعارضان منع إرهابيي حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) من دخول الولايات المتحدة”، وفق تعبيرها.

وكتبت: “في تعليقي، خلطت عن طريق الخطأ وعن غير قصد بين المسلمين والإسلاميين الأصوليين والمتطرفين، وهو خطأ فظيع في كلماتي، أدى إلى إيذاء عدد لا يحصى من الأشخاص”.

وأضافت: “أنا نادمة بشدة على ذلك، بمجرد انتباهي لخطئي، حذفت التعليق”.

وأردفت بلير: “أخطأت في كتابتي، وأدرك تماما كيف أزعجت بشدة مجتمع المسلمين”.

وقدمت اعتذارها “لأفراد المجتمع المسلم الذين أسأت إليهم ولأصدقائي ولأي شخص جرحته”.

وقبل أيام، كانت بلير كتبت في تعليقها المحذوف “رحِّلوا كل هؤلاء الحمقى الداعمين للإرهابيين، لقد دمّر الإسلام الدول الإسلامية، ثم يأتون إلى هنا ويدمّرون العقول، هم يعلمون أنهم كاذبون، أرجو أن يلقوا مصيرهم”.

وكان حمرا ظهر قبل أيام في مقطع فيديو، هاجم فيه النائبتين في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وكوري بوش، لتصويتهما بـ “لا” على إجراء لمنع أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس، من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

واتهم حمرا النائبة رشيدة بأنها “كاذبة ومعادية للسامية” وزعم أن “اليهود وقعوا ضحية العرب، وليس العكس”.

وما لبث أن قوبل تعليق بلير بموجة استنكار واستهجان من المجتمع الأمريكي المسلم الذي طالبها بالاعتذار إضافة إلى التواصل مع مسلمين للتعرف عليهم عن قرب وعدم إطلاق صفة “الإرهاب” على مجملهم بناء على جهل منها بحقيقتهم.

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