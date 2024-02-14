البحرية الملكية تعزز نظام المراقبة لمنع محاولات التسلل لسبتة المحتلة

هبة بريس_ متابعة

عززت البحرية الملكية المغربية ، نظام المراقبة البحرية بالقرب من سبتة المحتلة ، قصد صد محاولات التسلل الى الثغر المحتل .

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي” أن البحرية المغربية خصصت زورق دورية مغربي بشكل دائم في سد بنزو “الحدودي” الشمالي، هذا إلى جانب تعزيز السيطرة على حدود تاراخال.

ووفق نفس المصدر، فقد قام العديد من الأشخاص، خلال الأسبوع الماضي٬ باستغلال سوء الأحوال الجوية، للعبور إلى سبتة، حيث وصل حوالي 135 إلى المدينة، من بينهم 57 قاصراً مغربياً.

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