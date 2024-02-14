الجيش الملكي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

هبة بريس

فاز فريق الجيش الملكي على مضيفه نهضة الزمامرة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم الدورة الـ18 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز للجيش الملكي، محمد ربيع حريمات من ضربة جزاء (د 64).

وعقب هذه النتيجة، انفرد فريق الجيش الملكي، مؤقتا، بصدارة الترتيب، برصيد 40 نقطة، بينما ظل نهضة الزمامرة في المركز الـ 11 ب19 نقطة.

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