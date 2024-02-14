تقرير: ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الحاسوب المحمول

هبة بريس - وكالات

في تقرير جديد نشرته مجلة Gearrice المهتمة بأخبار التكنولوجيا، أجمع مختصون على أبرز العادات التي تعمل على إتلاف بطارية الكمبيوتر المحمول في وقت قصير.

ورغم أنها لا تدوم للأبد، إلا أن البطارية تعد من أهم قطع أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى، لذلك من الضروري الحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي.

ومن أبرز العادات التي تدمر بطارية الكمبيوتر المحمول:

الانتظار فترات طويلة لشحنها

لا تدع بطارية الكمبيوتر المحمول تستنزف تمامًا قبل توصيلها بالشاحن، فهذا يؤدي إلى إتلاف دورة شحن وتفريغ البطارية، ما يقلل من عمرها الافتراضي. ومن الأفضل إبقاء البطارية عند مستوى شحن لا يقل عن 40% معظم الوقت.

استخدام أجهزة شحن رديئة الجودة

لا تنخدع بالشواحن أو الكابلات الرخيصة التي تجدها في السوق، فتلك المنتجات لا تستوفي معايير الجودة اللازمة، وباستخدامها يمكنك تعريض عمر البطارية للخطر، وحتى إمكانية أن تتلف أجهزتك، لذلك، ينصحك الخبراء دائمًا باختيار الملحقات الأصلية أو المعتمدة من الشركة المصنعة.

تعريض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة

قد تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تدهور أداء البطارية أو ربما إتلافها تماما، لذلك، لا تترك الكمبيوتر المحمول الخاص بك في أماكن يتعرض فيها لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة المرتفعة، وتأكد من عدم إعاقة فتحات تهوية الجهاز بأي جسم آخر.

تحميل تطبيقات تستنزف البطارية

إحدى الطرق لإطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بك هي حذف التطبيقات التي لا تستخدمها، التي تستهلك الكثير من الطاقة في الخلفية. يمكن لهذه التطبيقات أن تقلل من وقت استخدام جهازك وتؤثر على أدائه. ولمعرفة البرامج الأكثر تطلبًا، يمكنك استخدام أدوات مراقبة البطارية الأصلية التي توضح لك استهلاك كل برنامج.

الشحن الزائد

هناك طريقة أخرى للعناية ببطارية جهاز الكمبيوتر المحمول، وهي عدم شحنها بشكل مبالغ، فلا ينصحك الخبراء بترك الجهاز متصلاً بالكهرباء فترة طويلة جدًا؛ لأن ذلك سيتلف البطارية حتما، ومن الأفضل الانتباه إلى مستوى الشحن وفصل الكابل عندما يصل شحن البطارية إلى 85%.

تشغيل العديد من البرامج في وقت واحد

كلما زاد عدد البرامج التي تقوم بتشغيلها في وقت واحد، زاد الضغط الذي تضعه على بطارية جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هنا ينصحك الخبراء بإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها لتحسين الأداء، والحفاظ على الطاقة لهذا المكون.

وضعية “النوم” لفترة طويلة

وضع الكمبيوتر المحمول بوضعية النوم قد يسمح لك باستئناف العمل لاحقا من دون الحاجة لإعادة تشغيل الجهاز، إلا أن هذه الممارسة تستهلك طاقة البطارية وتتلفها في حال استخدامها على فترات طويلة.

الشحن بجهد أو تيار منخفض

لحماية بطارية الكمبيوتر المحمول، من المهم أن تقوم بشحنها بالجهد والتيار المناسبين، فإذا كنت تستخدم أجهزة شحن أو مصادر طاقة غير متوافقة مع جهازك، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية أو حتى إتلافها بشكل لا يمكن إصلاحه. هنا ينصح الخبراء دائمًا بالتحقق من المواصفات الفنية للجهاز والملحقات التي تستخدمها لشحنه.

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