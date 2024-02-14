مشروع “أكديطال” الجديد يرى النور بخريبكة بسعة تفوق المائة سرير

2024-02-14 / 16:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت مجموعة “أكديطال” عن افتتاح مؤسستها الصحية الجديدة “المصحة الدولية”، بخريبكة،  وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز وتوسيع شبكتها الطبية، فضلا عن مواكبة النهج الوطني لتطوير القطاع الصحي في المغرب.

و تغطي المصحة الدولية خريبكة مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، تتمثل في خدمات شاملة للعلاج الطبي لمختلف الحالات الصحية، سواء كانت بسيطة أو معقدة.

و صممت المصحة الدولية خريبكة، وفقًا لأعلى المعايير الصحية الدولية وتركز على تحسين مسار المريض، وتقدم سعة إجمالية للأسرة تبلغ 100 سرير، إذ تجهز هذه المؤسسة من الجيل الجديد مدينة خريبكة بأول مركز لعلاج للأورام، ويتضمن هذا الأخير 13 كرسيًا للعلاج الكيميائي، وغرفتين للعلاج الإشعاعي مجهزة بمعزز من الجيل الحديث يضمن جودة رعاية عالية.

كما تقدم المصحة الدولية خريبكة أيضًا أول وحدة للقسطرة بالمدينة، وهو جهاز أساسي لتقديم الرعاية للتجاويف والأوعية الدموية للقلب عن طريق الأوعية الدموية أو الشريانية أو الوريدية، إذ يمكن إجراء العديد من التدخلات، بما في ذلك توسيع الأوعية الدموية الضيقة أوعلاج انتظام ضربات القلب.

و تضم المؤسسة أيضا قسمًا جراحيًا يضم 9 غرف جراحية حديثة بما في ذلك غرفتين للمنظار ووحدتين تقنيتين للولادة، مما يضمن رعاية طبية عالية الجودة وتجربة صحية مثلى.

و تتوفر المصحة على خدمة طوارئ متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال المرضى في الحالات الحرجة، إذ تضمن التواجد المستمر لأطباء التخدير والإنعاش في العناية المركزة، و تعتبر هذه الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية للإدارة المثلى لحالات الطوارئ.

إضافة إلى ذلك، تضمُّ المصحة مختبرًا للتحاليل الطبية ومركزا للفحص بالأشعة يتضمن جهاز الرنين المغناطيسي (IRM) والماسح الضوئي (Scanner) والأشعة السينية القياسية والأشعة التصويرية والموجات فوق الصوتية والتصوير الإشعاعي للثدي (Mammographie).

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