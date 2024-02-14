البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و القرض الفلاحي يوقعان مذكرة تفاهم

2024-02-14 / 15:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم لتعزيز الولوج إلى التمويل في مجالات إعادة الإعمار بعد الزلزال والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في المغرب.

و تضع هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطارا عاما للتعاون بين المؤسستين يركز بشكل أساسي على آليات التمويل.

وتتعلق هذه الآليات بإحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، ودعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

كما تتعلق بدعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة، ودعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.

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