في “عيد الحب”.. الفنانين شيري عادل وطارق صبري يعلنان انفصالهما

2024-02-14 / 13:37
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هبة بريس -وكالات

كتبت الفنانة شيري عادل عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً أعلنت من خلاله عن طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول “عيد الحب”، وبعد زواج دام أكثر من عام.

وقالت شيري عادل في منشورها: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا… ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

كما عرض الفنان طارق صبري من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً أعلن فيه الانفصال إذ قال: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود كل الاحترام بيننا… ربنا يكتب الخير لينا إحنا الاتنين”.

يُذكر أن شيري عادل تزوّجت من طارق صبري في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين.

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