مقتل شخص في حادث إطلاق نار ببروكسيل

هبة بريس - وكالات

أفاد رئيس بلدية سان جيل ببروكسيل، جان سبينيت، بمقتل شخص رميا بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع، صباح اليوم الأربعاء، في سان جيل بجهة بروكسيل-العاصمة، وذلك في ارتباط بتجارة المخدرات.

وأوضح سبينيت في تصريح أدلى به على أمواج الإذاعة والتلفزيون البلجيكي الفرونكفوني “أر. تي. بي. إف”، أن الحادث مرتبط بنزاع بين تجار المخدرات “للسيطرة على منطقة النفوذ”، في إشارة إلى فرضية “القضاء على تاجر المخدرات الذي كان ينشط في هذه المنطقة”.

واعتبر رئيس البلدية أن جريمة القتل هذه مرتبطة “لا محالة” بعمليتي إطلاق نار أخريين وقعتا خلال الـ 48 ساعة الماضية في منطقة “بورت دو هال” بالعاصمة البلجيكية، دون وقوع ضحايا.

وقال إن “الشرطة القضائية الفيدرالية متواجدة في مكان الحادث هذا الصباح”.

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