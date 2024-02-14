رجاء بلمير: “مكنحتافلش بعيد الحب.. وياربي تصب الشتا والتبروري نهار 14 فبراير”

هبة بريس - القسم الفني

في فيديو طريف، علقت الفنانة رجاء بلمير، على الاحتفال، بعيد الحب يوم 14 فبراير.

وقالت بلمير في الفيديو الذي نشرته على حسابها بموقع انستغرام: “أنا عندي 14 فبراير، مكنحتفلش بيه، ومعمرني احتفلت بيه، ومبغاش نحتفل بيه أنا كاع، أنا عندي الحب العام كامل، أنا عندي الأحباء ديالي اللي كنتلاقا بيهم وكيبغيوني وكنبغيهم، وعندي عائلتي وعندي صحابي”

وأضافت “ياربي تصب الشتا ويكون التبروري والبرد والاعصار من الخمسة للعشرة ديال النهار التالي ضد فهادوك اللي كيحتافلو بعيد الحب.” وفق تعبيرها

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