المغرب يختار مالي لتشييد أضخم مصنع للإسمنت بإفريقيا بقيمة 50 مليار سنتيم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار استراتيجية المملكة بالانفتاح على العمق الإفريقي، و تجسيدا للرؤية الملكية السامية، تقرر تشييد مصنع ضخم بدولة مالي متخصص في إنتاج الإسمنت و يعتبر الأكبر من نوعه بالقارة السمراء.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة اسثتمارية مغربية تشييد مصنع عملاق بدولة مالي، من خلال الاستثمار في مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين مليون ومليوني طن، حيث وتم وضع حجره الأساس بحر هذا الأسبوع بمنطقة ساساكو في أقصى جنوب البلاد.

المصنع سيكلف غلافا استثماريا بقيمة 50 مليون دولار، و هو ثمرة شراكة بين الحكومة المالية وبين المجموعة المغربية “إسمنت إفريقيا” المعروفة اختصارا بـ”سيماف”، ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعمل بعد 24 شهرا من الآن.

وسيمتد المصنع على مساحة 20 هكتارا، وسيوفر 2500 منصب شغل مباشر و غير مباشر، و يوجد بمنطقة قريبة من الحدود مع دولة بوركينا فاسو، التي تتوفر فيها المجموعة المغربية على مصنعين للإسمنت، حيث سيتم تصدير الإسمنت لكل دول أفريقيا انطلاقا من هذا المصنع الجديد.

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