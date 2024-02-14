المغرب يختار مالي لتشييد أضخم مصنع للإسمنت بإفريقيا بقيمة 50 مليار سنتيم

2024-02-14 / 12:53
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار استراتيجية المملكة بالانفتاح على العمق الإفريقي، و تجسيدا للرؤية الملكية السامية، تقرر تشييد مصنع ضخم بدولة مالي متخصص في إنتاج الإسمنت و يعتبر الأكبر من نوعه بالقارة السمراء.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة اسثتمارية مغربية تشييد مصنع عملاق بدولة مالي، من خلال الاستثمار في مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين مليون ومليوني طن، حيث وتم وضع حجره الأساس بحر هذا الأسبوع بمنطقة ساساكو في أقصى جنوب البلاد.

المصنع سيكلف غلافا استثماريا بقيمة 50 مليون دولار، و هو ثمرة شراكة بين الحكومة المالية وبين المجموعة المغربية “إسمنت إفريقيا” المعروفة اختصارا بـ”سيماف”، ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعمل بعد 24 شهرا من الآن.

وسيمتد المصنع على مساحة 20 هكتارا، وسيوفر 2500 منصب شغل مباشر و غير مباشر، و يوجد بمنطقة قريبة من الحدود مع دولة بوركينا فاسو، التي تتوفر فيها المجموعة المغربية على مصنعين للإسمنت، حيث سيتم تصدير الإسمنت لكل دول أفريقيا انطلاقا من هذا المصنع الجديد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of خلال سنة.. أكثر من 27900 سفينة تجارية رست بموانئ المغرب

خلال سنة.. أكثر من 27900 سفينة تجارية رست بموانئ…

2024-02-14 / 11:21
Photo of بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها المغرب و كذلك التي صدرها

بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها…

2024-02-13 / 17:53
Photo of توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على فلاحي جهة البيضاء سطات

توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على…

2024-02-13 / 17:25
Photo of الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية من سوق الحلال”

الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية…

2024-02-13 / 16:25
Photo of بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة 2023

بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة…

2024-02-13 / 14:33
Photo of بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات بين البلدين

بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات…

2024-02-13 / 13:24
Photo of ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين في الهيدروجين الأخضر

ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين…

2024-02-13 / 12:34
Photo of تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة

تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم…

2024-02-13 / 10:41
Photo of في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران الآمنة

في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران…

2024-02-13 / 09:16
Photo of المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة…

2024-02-12 / 16:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق