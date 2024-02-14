صفاء: “كلبتي “بيلا” مرضات بالقلب بعد ابتعادي عنها واستقراري في أمريكا”

هبة بريس - القسم الفني

كشفت الفنانة المغربية صفاء الرايس، عن إصابة كلبتها “بيلا” بمرض القلب، بعد زواجها واستقرارها بأمريكا.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، كتبت صفاء: “من بعد ما استقريت في امريكا لقيت صعوبة باش نجيب “بيلا” اكثر من سنة، لان امريكا كانت مانعة دخول الكلاب في فترة ومن بعد فتحات لكن بشروط تعجيزية، فهدشي أثر عليها وجاها مرض القلب ’insuffisance cardiaque chronique’”

وأضافت “الحمد الله اليوم هي معانا بالرغم من المرض في مرحلة خطيرة!! كاينين ناس لكتحس بان هاد المخلوقات وعندهم مكانة في كبيرة قلوبهم لأنهم كيبغيوك بدون مقابل وماكتخلاوش عليك و و و

الي ما متافقش وماشي من محبي الحيوانات لا داعي للتجريح وشكرا”

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