في “عيد الحب”.. كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة

هبة بريس - وكالات

صدّرت كولومبيا، المنتج الرئيس للزهور في القارة الأمريكية، أكثر من 700 مليون زهرة لمناسبة عيد الحب، إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، على ما أفادت وزارة الزراعة.

وأشارت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية جنيفر موخيكا في بيان، إلى أنّ هذا الرقم يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا، التي تُشكّل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا.

وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة أبرزها الورود، والقرنفل، والأقحوان، والكوبية، والزنابق.

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