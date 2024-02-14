الـPPS يدعو إلى إعمال معايير الإنصاف والعدالة في تدابير ترشيد الماء
تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وضعية الجفاف ببلادنا، وأعرب عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة، مؤكدا على أنها، للأسف، بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.
وشدد الحزب، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة، منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن، ومؤكدا على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
وإذ يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، فإنه يَـــعتبر ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
وتأسيساً عليه، يؤكد الحزبُ على الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة، معتبرا أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.
وفي الوقت نفسه، دعا الحزب الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الرجوع الى الله ربي قادر على سقي عباده وبهيمته .وان شكرتم لازيدنكم ربي كبير سبحانه..
أي استراتيجية في الأمن القومي المائي.كانت تكون سياسية مائية وتوجيهية كيف يعقل عندنا اودية تصب مباشرة في البحر ..
على الحكومة تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
اللهم اغثنا ولاتؤاخدنا بدنوبنا واعف عنا وعافينا ياارحم الراحمين يا رب العالمين..
الأحزاب السياسية الأخرى لم ترى منها التفاتة في هذا الجانب من تدبير الماء ..
يجب على الحكومة تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه لأننا نواجه أزمة الماء..
المشكل يعود إلى الاستثمار بزراعة الفواكه الاستوائية التي استنزفت الفرشة المائية يجب الحد من زراعة هاته الفواكه والقيام بعملية معالجة المياه العامة وتحلية مياه البحر..