طقس الأربعاء.. جو مستقر بعموم مناطق المملكة

2024-02-14 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بالجنوب والسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية، السواحل الجنوبية، شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، شمال الأقاليم الجنوبية، جنوب المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و25 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى، فيما ستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا غرب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما سترتفع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

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