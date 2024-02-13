ألمانيا.. إصابة مراهق أوكراني جراء تعرضه لاعتداء على أساس عرقي

2024-02-13 / 23:32
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هبة بريس

أفادت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” نقلا عن الشرطة بأن مراهقا أوكرانيا عمره 15 سنة أصيب بجروح جراء اعتداء “على أساس عرقي”.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع يوم 10 فبراير في مطعم بمدينة ميتمان بالقرب من دوسلدورف في غرب ألمانيا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن رجلا مجهولا بدأ بإطلاق عبارات مهينة بحق الشاب، ثم ضربه على الرأس وتوارى عن الأنظار.

وأكدت الشرطة أن المراهق أصيب بجروح خطيرة، وأن الهجوم كان “على أساس عرقي”.

ووقع هذا الحادث بعد فترة قصيرة من تعرض أوكراني آخر للاعتداء في ألمانيا، حيث طعن مجهول شابا أوكرانيا يبلغ 17 عاما من العمر في مدينة أوبرهاوزين.

وتوفي الشاب متأثرا بجروحه. وقالت الشرطة على إثر الحادث أنها لم تكشف أي دليل على وجود دوافع الكراهية وراء الجريمة.

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