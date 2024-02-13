مدرب مانشستر يونايتد “يخذل” سفيان أمرابط

يعيش الدولي المغربي سفيان أمرابط وضعية معقدة داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما “خذله” المدرب الهولندي إيريك تين هاغ وأبعده من التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر وقلل من فرص مشاركاته مع الفريق.

وظل أمرابط حبيس مقاعد البدلاء في أغلب مباريات مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية، بقرار من المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي كان وراء إقناع اللاعب بالانضمام لمانشستر يونايتد ورفض كل العروض التي توصل بها.

وتراجعت فرص مشاركة أمرابط مع مانشستر يونايتد في ظل إصرار المدرب إيريك تين هاغ بإخراج اللاعب من حساباته الأساسية مفضلا عليه اللاعب الشاب كوبي ماينو البالغ من العمر 18 سنة فقط والذي أخذ مكان اللاعب المغربي.

وكان المدرب الهولندي إيريك تين هاغ قد دخل شخصيا في اتصالات مع سفيان أمرابط من أجل ضمه إلى صفوف مانشستر يونايتد، ما جعل اللاعب يرفض كل العروض من أجل الانتقال إلى الفريق الإنجليزي، قبل أن يجد نفسه حبيس مقاعد البدلاء بعدما خذله المدرب الهولندي.

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