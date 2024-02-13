“كاف” يستبعد رضوان جيد من قيادة مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” استبعاد الحكم المغربي رضوان جيد من قيادة قمة النجم الساحلي والترجي التونسيان، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد أيام على رفض الحكم رضوان جيد قيادة مباراة ترتيب “الكان” بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وقد عوضت “كاف” الحكم رضوان جيد بمواطنه سمير الكزاز، الذي سيتولى مهمة قيادة مباراة النجم الساحلي والترجي.

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