الكشف عن آخر تطورات إصابة حكيم زياش

الكشف عن آخر تطورات إصابة حكيم زياش

2024-02-13 / 17:37
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بدأ الدولي المغربي حكيم زياش تدريباته الإنفرادية مع فريقه غلطة سراي التركي، وذلك تمهيدا لعودته المرتقبة إلى الملاعب.

ووفقا لمصادر إعلامية تركية فإن زياش بدأ تدريباته الإنفرادية في الصالة الرياضية لناديه، في انتظار التحاقه خلال قادم الأيام بالتدريبات الجماعية لفريقه.

ويعاني حكيم زياش من إصابة على مستوى الكاحل، تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا.

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