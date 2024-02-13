البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات

2024-02-13 / 23:03
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هبة بريس _ رياضة

في ما يلي نتائج وبرنامج باقي مباريات الدورة الـ 18 من البطولة الاحترافية للقسم الأول “إنوي”:

الثلاثاء 13 فبراير:

المغرب التطواني – حسنية أكادير (1-1)

الفتح الرباطي – أولمبيك آسفي (0-0)

الأربعاء 14 فبراير:

نهضة الزمامرة – الجيش الملكي (الساعة الرابعة زوالا)

نهضة بركان – اتحاد تواركة (الساعة الرابعة زوالا)

الرجاء الرياضي – المغرب الفاسي (الساعة السادسة مساء)

الشباب السالمي – الوداد البيضاوي (الساعة الثامنة مساء)

الخميس 15 فبراير:

مولودية وجدة – إتحاد طنجة (الساعة السادسة مساء)

شباب المحمدية – يوسفية برشيد (الساعة الثامنة مساء

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