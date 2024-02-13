البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات
هبة بريس _ رياضة
في ما يلي نتائج وبرنامج باقي مباريات الدورة الـ 18 من البطولة الاحترافية للقسم الأول “إنوي”:
الثلاثاء 13 فبراير:
المغرب التطواني – حسنية أكادير (1-1)
الفتح الرباطي – أولمبيك آسفي (0-0)
الأربعاء 14 فبراير:
نهضة الزمامرة – الجيش الملكي (الساعة الرابعة زوالا)
نهضة بركان – اتحاد تواركة (الساعة الرابعة زوالا)
الرجاء الرياضي – المغرب الفاسي (الساعة السادسة مساء)
الشباب السالمي – الوداد البيضاوي (الساعة الثامنة مساء)
الخميس 15 فبراير:
مولودية وجدة – إتحاد طنجة (الساعة السادسة مساء)
شباب المحمدية – يوسفية برشيد (الساعة الثامنة مساءتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp