بعد غيابه عن تدريبات الأمس.. مزراوي يرافق بعثة بايرن ميونيخ لإيطاليا

تواجد الدولي المغربي نصير مزراوي ضمن قائمة فريقه بايرن ميونيخ المستدعاة لمواجهة لاتسيو الإيطالي، غدا الأربعاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن غياب مزراوي عن الحصة التدريبية ليوم أمس الإثنين بسبب حمل زائد في إحدى العضلات.

ورافق مزراوي بعثة بايرن ميونيخ إلى العاصمة الإيطالية روما، في إنتظار الحسم في مسألة مشاركته في موقعة الغد، بناء على تطور حالته البدنية في التدريبات.

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