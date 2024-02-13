الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

2024-02-13 / 19:40
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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكوت ديفوار، الحسن وتارا، بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإيفواري لكرة القدم بنهائي كأس إفريقيا للأمم في دورتها الثلاثين.

وجاء في البرقية “بمناسبة الإنجاز الرائع للفريق الوطني الإيفواري لكرة القدم الذي فاز بكأس إفريقيا للأمم في دورتها الثلاثين، يسرني أن أعرب لكم، ومن خلالكم للشعب الإيفواري الشقيق، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بالمزيد من الإنجازات”.

واعتبر الملك أن “هذا الإنجاز الرياضي، المستحق بجدارة، يدل، مرة أخرى، على الجودة الكبيرة لكرة القدم الإيفوارية والمكانة المتميزة التي تحتلها على الساحة الرياضية الإفريقية والدولية. ويأتي لمكافأة العمل الممتاز الذي قام به الفريق التقني للمنتخب الإيفواري، فضلا عن الروح الرياضية وروح المنافسة التي أبان عنها لاعبوه طوال هذه المنافسات”

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