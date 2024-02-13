أوبك” تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط خلال 2024

هبة بريس _ وكالات

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن يؤدي النشاط الاقتصادي القوي في الصين وانتعاش حركة النقل الجوي عالميا إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام.

وأشارت تقديرات (أوبك)، في تقريرها الشهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 2,2 مليون برميل يوميا عام 2024، مضيفة أن “هذا يعكس النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام”.

وتابعت بأن “استمرار النشاط الاقتصادي القوي في الصين وانتعاش السفر الجوي العالمي والمتطلبات المتوقعة من البتروكيماويات سيشكل عوامل أساسية لنمو الطلب على النفط سنة 2024”.

وتوقع المصدر ذاته أن يتجاوز استهلاك البنزين مستويات ما قبل الجائحة، في حين سيحقق وقود الطائرات معدلا أدنى قليلا من المستويات المسجلة 2019.

وحذرت (أوبك) من أن “مستويات التضخم وإجراءات التشدد النقدي ومستويات الديون السيادية يمكن أن تؤثر على آفاق الطلب العالمي على النفط في العام الحالي”.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط قد أبقت، في يناير المنصرم، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال سنة 2024.

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