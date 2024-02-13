مديرية التحكيم تعترف بأخطاء الكزاز في مباراة إتحاد طنجة ضد نهضة بركان

اعترفت مديرية التحكيم التابعة للعصبة الإحترافية بأخطاء الحكم الدولي سمير الكزاز في المباراة التي خسرها إتحاد طنجة أمام ضيفه نهضة بركان بهدف دون رد، ضمن الجولة 17 من البطولة الإحترافية.

وقال سليمان البرهمي، رئيس مديرية التحكيم إن الحكم سمير الكزاز ارتكب الكثير من الأخطاء في المباراة المذكورة، بعدما لم يحتسب ركلة جزاء لفريق اتحاد طنجة في الدقيقة 32، بعدما لمس اللاعب عادل تاحيف من نهضة نهضة بركان الكرة بيده ومنعها من تجاوز خط المرمى.

وأضاف البرهمي أن القرار الصحيح هو الإعلان عن ركلة جزاء وطرد المدافع.

وتابع البرهمي أن الكزاز حرم نهضة بركان من هدف مشروع بعدما ألغاه واحتسب ضربة خطأ لصالح حارس مرمى إتحاد طنجة، حيث أن الهدف كان مشروعا.

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