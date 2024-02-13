اشغال تعلية سد محمد الخامس متقدمة

2024-02-13 / 22:35
0

هبة بريس : وجدة

يعتبر مشروع تعلية سد محمد الخامس التابع لنفوذ وكالة الحوض المائي لملوية، من بين البرامج الطموحة لتأمين العرض المائي الموجه للفلاحة، والتحول الى منظومة انتاج مقاومة وعالية التثمين، حيث سيتم تعليته بحوالي 12 مترا للوصول إلى مليار متر مكعب.

المشروع الذي انطلقت به الأشغال بهذا في ابريل2021، بتكلفة مالية مقدرة ب 1.55 مليار درهم، حيث تقلصت الحقينة بشكل كبير مع توالي السنين، بسبب ظاهرة التوحل وتراكم الترسبات، وبسبب التغيرات المناخية والطلب المكثف على الماء، لتصل في الوقت الحالي إلى 165 مليون متر مكعب.

ومن المنتظر، ان تصل حقينة السد عند نهاية الأشغال في سنة 2026، إلى حوالي مليار متر مكعب لصبغته الإستعجالية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جنايات فاس تؤجل حكم شبكة البوصيري ومن معه

جنايات فاس تؤجل حكم شبكة البوصيري ومن معه

2024-02-14 / 11:08
Photo of تارودانت: إيداع أستاذ متهم بالتحرش بتلميذاته السجن

تارودانت: إيداع أستاذ متهم بالتحرش بتلميذاته السجن

2024-02-14 / 09:34
Photo of الـPPS يدعو إلى إعمال معايير الإنصاف والعدالة في تدابير ترشيد الماء

الـPPS يدعو إلى إعمال معايير الإنصاف والعدالة في تدابير…

2024-02-14 / 09:18
Photo of طقس الأربعاء.. جو مستقر بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو مستقر بعموم مناطق المملكة

2024-02-14 / 09:08
Photo of ألمانيا.. إصابة مراهق أوكراني جراء تعرضه لاعتداء على أساس عرقي

ألمانيا.. إصابة مراهق أوكراني جراء تعرضه لاعتداء على أساس…

2024-02-13 / 23:32
Photo of البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات

البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات

2024-02-13 / 23:03
Photo of أوبك” تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط خلال 2024

أوبك” تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط خلال…

2024-02-13 / 22:47
Photo of أخطاء في كتابة “تيفيناغ” على الواجهات ..بنسعيد مطلوب بالبرلمان

أخطاء في كتابة “تيفيناغ” على الواجهات ..بنسعيد مطلوب بالبرلمان

2024-02-13 / 22:11
Photo of تارودانت : ” مسخوط الوالدين “حرق منزل أبويه وهرب

تارودانت : ” مسخوط الوالدين “حرق منزل أبويه وهرب

2024-02-13 / 21:48
Photo of تشييع جثمان الراحل “عمر شريف” بفاس ( فيديو )

تشييع جثمان الراحل “عمر شريف” بفاس ( فيديو )

2024-02-13 / 21:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق