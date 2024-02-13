روجي ميلا: المنتخب المغربي ليس سببا في تأهل كوت ديفوار

خرج الدولي الكاميروني السابق روجي ميلا بتصريحات مثيرة بشأن مساهمة المنتخب المغربي في تأهل متتخب كوت ديفوار إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال روجر ميلا أثناء حلوله ضيفا على قناة “la3 tv” :”المنتخب المغربي لم يكن سببا في تأهل كوت ديفوار إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، لقد تأهلوا بالنقاط الثلاثة التي حققوها”.

وأضاف: “لقد رأيت ماكس كرادل يرفع العلم المغربي بعد نهاية مباراة النهائي، كنت اتمنى أن أراه يرفع علم كوت ديفوار”.

وعُرف النجم الكاميروني السابق روجي ميلا بتصريحاته المثيرة للجدل، وقد سبق له أن انتقد المغرب في الكثير من المناسبات السابقة.

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