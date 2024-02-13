تشييع جثمان الراحل “عمر شريف” بفاس ( فيديو )

2024-02-13 / 21:46
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هبة بريس _ الرباط

جرى مساء اليوم بفاس، تشييع جثمان الراحل عمر شريف وذلك بحضور عائلته ومقربين واصدقائه في الساحة الفنية

وخيم الحزن صباح اليوم الثلاثاء على الساحة الفنية المغربية بعد انتشار خبر رحيل المطرب المغربي الشعبي عمر شريف إلى دار البقاء
.
وكان الفنان المغربي الراحل ١١ عمر شريف أسلم الروح لبارئها في أولى ساعات اليوم الثلاثاء داخل منزله بمدينة الدار البيضاء بشكل مفاجئ،

ويعد الفقيد من ألمع نجوم الأغنية الشعبية المغربية، اكتسب شهرة واسعة من خلال الحضور في السهرات الفنية والمهرجانات، وإحياء الأعراس والمناسبات المختلفة.

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