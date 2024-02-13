A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

خبير..على فرنسا المرور المباشر إلى الاعتراف بمغربية الصحراء

2024-02-13 / 21:01
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هبة بريس _ الرباط

قبل يومين قال وزير الخارجية الفرنسية بأنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب

أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية رد على هذا التصريح بدعوته فرنسا الى المرور المباشر إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، والترافع عن ذلك أوروبا ودوليا.

وذكر نور الدين أن التطور في موقف ألمانيا أو بلجيكا من قضية الصحراء ليس هو المنتظر من باريس، لأنها كانت السباقة إلى دعم المقترح المغربي منذ 2007، مشددا أن استمرارها اليوم في موقف محتشم إزاء قضية الصحراء غير مقبول، وعليها أن تتقدم خطوة إلى الأمام خاصة بعد اعتراف عشرات الدول ومنها واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هذا المطلب لا يأتي من فراغ، بل من المسؤولية التاريخية والأخلاقية التي على عاتق فرنسا، بالنظر إلى أنها، إلى جانب إسبانيا، كانت شريكة في المؤامرة الاستعمارية التي تعرض لها المغرب، والتي أدت إلى تقسيمه إلى مناطق نفوذ بين هاتين الدولتين خلال فترة الاستعمار.

وشدد نور الدين في تصريح لموقع البيجيدي أن من واجب فرنسا اليوم أن ترد الاعتبار للمغرب من خلال الاعتراف الصريح بمغربية إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب، والترافع عن ذلك أمام الدول الأوروبية، لأنها تملك كل الإثباتات والوثائق والأرشيف الذي يمكنها من ذلك.

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