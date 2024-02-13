50 مليون فرنك إفريقي وفيلا لكل لاعب ..مكافآت مجزية لمنتخب “الفيلة”

2024-02-13 / 20:41
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هبة بريس _ رياضة

حصل لاعبو الكوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب “الفيلة” على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية الأحد حاصدًا اللقب القاري للمرة الثالثة، وحصل كل فرد من افراد الفريق على 50 مليون فرنك أفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة

في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك أفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي غاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس العاجي الحسن واتارا “لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو”، كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد

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‫5 تعليقات

  1. نيت اللعابة القدام ديال السبعينات خرجت في الجامعة المغربية …. كانو مساكن ميلقاوش حتى التونيات ونهار فازو بالكأس ضحكت عليهم الجامعة

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  3. حصل لاعبو الكوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس إفريقيا

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