مخيمات البوليساريو على صفيح ساخن ..نيران الاحتجاجات تصل لوالي تندوف

2024-02-13 / 20:27
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هبة بريس _ الرباط

تعيش مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين منذ يومين على صفيح ساخن، عقب اندلاع احتجاجات وأعمال عنف بعد إصدار حكم بالسجن أصدرته محكمة جزائرية في حق أحد أفراد قبيلة “الركيبات ” بتهمة الاتجار في المخدرات.

واحتشد حوالي 30 شابا من قبيلة الركيبات-السواعد في اعتصامات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أحد أبناء عمومتهم، ويدعى أحمد ولد بن علي، الذي أصدرت في حقه محكمة جزائرية في تندوف حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة ترويج المخدرات.

وحاصر المحتجون الوالي الجزائري على تندوف ، حيث أقاموا حواجز على الطريق وأضرموا النيران في إطارات مطاطية مما دفع الوالي الجزائري على التراجع ، قبل أن تنتقل الاحتجاجات الى مقر مايسمى القيادة العامة والأمانة العامة لمليشيات البوليساريو، قبل أن يتم تفريقهم بالقوة.

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