اسبانيا ..تسهيلات بخصوص الإعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب

هبة بريس _ متابعة

تفاعل مجلس وزراء إسبانيا، مع طلبات بعض الشركات الإسبانية بخصوص الإعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب حيث صادق على “إدخال تعديلات جديدة على مذكرات التبادل المتعلقة بالاتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن الاعتراف المتبادل لدى البلدين برخص السياقة وتبادلها، إضافة إلى التطبيق المؤقت لها”.

وقالت مصادر إعلامية اسبانية، ان المبادرة تهدف إلى“تسهيل تبادل رخص السياقة المغربية، للتغلب على الإجراءات التي تعيق عملية توظيف السائقين المهنيين الجدد، وكذا مواجهة النقص في العمال الذي يؤثر على القطاع”.

وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تلقي آخر إخطار يعلن فيه الالتزام بالتدابير الداخلية لتنفيذ الاتفاقية.

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