إيداع الناشط “رضا طوجني” السجن بعد شكايتين من عبد اللطيف وهبي

2024-02-13 / 20:04
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هبة بريس _ الرباط

قرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء أمس الإثنين، إيداع الناشط محمد رضا طوجني السجن المحلي لأيت ملول.

وقررت النيابة العامة، متابعة طوجني في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون؛ إهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه؛ بث وتوزيع أخبار زائفة؛ التشهير بأشخاص؛ بث صورة بدون موافقة صاحبها، وادعاء ات كاذبة في حالة العود.

وبعد اعتقاله وإيداعه سجن آيت ملول، خرج الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي محمد رضا الطاوجني عن صمته، موجها شكره للمتضامنين معه على خلفية شكايتين تقدم بهما عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل.

وجاء في تدوينة منشورة على حساب رضا الطاوجني بموقع “فيسبوك”: “من سجن أيت ملول، أتوجه بالشكر الجزيل لتضامنكم ومساندتكم منذ لحظة اعتقالي، على أمل اللقاء قريبا، تحياتي”.

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‫6 تعليقات

  1. لا نفهم لماذا ثم ايداعه السجن ولم يتم سراحه حتى نهاية المحاكمة ماذا لو سقطت التهم عليه اليس هذا ظلم يجب مراجعة نصوص القانون الجنابي

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  4. ان كانت لذيك دلاءل و حجج تدين بها من اشهرت اسمارهم من خلال فديوهاتك هذا هو وقت تقديمها الراي العام ليكون التضامن واسعا معك اما ان كان العكس فالعدالة سوف تاخذ مجراها

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