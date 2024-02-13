“الإعلام والاتصال “بالجامعة العربية يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

2024-02-13 / 19:47
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هبة بريس

يحيي المجتمع الدولي بموجب القرار 124/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل سنة في 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة التي تعد من وسائل الإعلام والوسائط التي أثرت بشكل كبير على الجمهور بمختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية على امتداد ازيد من قرن باختلاف وتنوع الاهتمامات ، وتضطلع بدور هام في تعزيز النقاشات العمومية ومد جسور التواصل مع أوسع الشرائح الاجتماعية في المناطق الجغرافية النائية وخاصة في العالم القروي. كما شكلت الاذاعة فرصة للدفع بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية التي تروم تحسين ظروف العيش والإنتاج ومحاربة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

إن اختيار الاحتفال بهذه المناسبة هذه السنة تحت شعار الاذاعة و بناء السلام نداء قوي من المنتظم الدولي الذي تسعى الجامعة العربية على تحقيق مقاصده من أجل إنهاء الصراعات التي تعوق التطلعات الإنسانية نحو التطور والرخاء والعيش المشترك في أمن وسلام.

وما من شك أن في صدارة هذه الأزمات الصراع المرير في منطقة الشرق الأوسط في سياق إمعان الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة عدوانه الشرس على المدنيين العزل في قطاع غزة الذي تعيش ساكنته حالة كارثية منذ أكتوبر الماضي مما خلف دمارا للبنيات والمنشآت العامة ودور العبادة وآلاف الضحايا والمفقودين والجرحى ومن ضمنهم ما يزيد عن 120 من الإذاعيين والإعلاميين من محطات إذاعية ومرئية فلسطينية وعربية وأجنبية مما يشكل انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية ذات الصل وخاصة ما يتعلق بضمان السلامة البدنية للصحفيين خلال مزاولتهم لمهامهم في زمن الحرب .

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تعليق واحد

  1. هناك اعلام بأحد قنوات التلفزة العربية خاصة في نشر الكراهية والعنصرية داخل صفوف المجتمع العربي.لا علاقة له بالاعلام.

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