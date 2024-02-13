برفقة زوجته وأبنائه”.. إسرائيل تحصل على فيديو جديد للسنوار

هبة بريس _ وكالات

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من كاميرات المراقبة في قطاع غزة يظهر قائد حماس، يحيى السنوار.

وذكرت القناة الـ12 أن الفيديو يظهر السنوار في نفق تحت خان يونس، جنوب القطاع، محاطا “بزوجته واثنين أو ثلاثة” من أبنائه، لكن القناة لم تبث الفيديو.

ويبدو السنوار بصحة جيدة، وكان يحمل حقيبة ويرتدي “شبشب أديداس”، وفق التقرير.

وتظهر اللقطات زعيم حماس، المطلوب لدى إسرائيل، وأفراد أسرته وهم يقودهم أحد العناصر من نفق إلى آخر، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.

والمقطع الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة تم الحصول عليه من كاميرات المراقبة التي نصبتها حماس في الأنفاق، وقد حصلت عليه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مدينة غزة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp