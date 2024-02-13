توقيف المشتبه فيه بق..تل والدته بمراكش بعد محاولة فراره إلى اكادير

2024-02-13 / 18:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن تنسيق أمني بين مصالح الشرطة القضائية بمراكش ونظيرتها بإيمينتانوت ، بعد زوال اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، من اعتقال المشتبه فيه بقتل والدته ( الأستاذة المتقاعدة ) ليلة الاثنين – الثلاثاء، بمنطقة المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش.

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” ان المشتبه فيه ضبط على تراب جماعة إيمنتانوت وهو في طريقه إلى مدينة أكادير، وقد تم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، من اجل التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الجريمة استنفرت مختلف المصالح الأمنية واستدعت حضور والي الامن إلى مكان الجريمة ، التي عملت الشرطة العلمية على مسح مكان الجريمة والتعرف على هوية المشتبه فيه ، الذي لاذ بالفرار لعدة ساعات ، قبل توقيفه وهو في طريقه إلى مدينة اكادير .

ووفق المعطيات الاولية ، فالضحية وجدت مذبوحة داخل منزلها بحي سعادة 1 ، وهو ما استدعى محاصرة المنطقة في حينه من اجل توقيف المشتبه فيه، قبل تعميم مذكرة بحث على المصالح الأمنية التابعة للأمن الولائي لمراكش.

ويرجح ان يكون المشتبه فيه ، يعاني من مشاكل نفسية والتي تجري المصالح الأمنية بحثا مع مختصين بخصوصها قبل إحالته على جنايات مراكش .

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