انهيار منجم ذهب بتركيا ومحاصرة 9 عمال على الأقل

هبة بريس _ وكالات

انهار منجم ذهب في مدينة أرزينجان التركية (شرق)، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن انجراف التربة ومحاصرة تسعة عمال على الأقل، بحسب السلطات المحلية.

وأشار عمدة المدينة، بكر أكسون، في تصريح للإعلام المحلي، إلى “احتمالية وجود نحو تسعة إلى 12 عاملا سقطوا أسفل الكتلة المنهارة”.

وانتقلت فرق التدخل السريع وقوات الدرك وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في بلدة “إيليتش” التابعة لمدينة أرزينجان.

من جانبها، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية انتقال فرق الإنقاذ من تسع ولايات إلى موقع الانهيار للمشاركة في أعمال البحث عن العمال العالقين.

وذكرت مصادر إعلامية أن أطنان من مخلفات المنجم السامة انجرفت صوب نهر الفرات.

وشهدت تركيا عددا من الحوادث المميتة داخل مناجمها. وكان انفجار لغاز الميثان في منجم فحم شمال غرب البلاد قد أدى إلى مقتل 42 شخصا في أكتوبر 2022.

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