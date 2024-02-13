تأجيل محاكمة “قات.ل بدر” بالدار البيضاء

هبة بريس _ الدار البيضاء

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء،اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية جريمة قتل بدر، إلى 20 من هذا الشهر، مع اعتبار أن القضية جاهزة

واتخد قرار التأجيل بسبب التماس محامي المتهم الرئيسي في هذه القضية مهلة للاطلاع على الملف.

وحضر المتهم الرئيسي جلسة محاكمته الثانية رفقة باقي المتهمين، ويتابعون جميعا، بتهم تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، وكذا السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة

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