“إشفاق مول ماكياج درهم” يجر لفتيت للمساءلة

2024-02-13 / 17:09
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هبة بريس - الرباط

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية “تبعا لواقع تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، لا سيما بعد المخالفات الصارخة من أحد البائعين المشهورين مؤخراً لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55، بحيث يفاجَأُ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد : 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ م”ن الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.

وعليه، تضيف الصغيري، السيد الوزير المحترم، نسائلكم حول الجهود التي تعتزمون القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المبينة أعلاه وغيرها، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، فعدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.

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‫13 تعليقات

  1. سبحان الله كلها مشاكل المواطنين حرص على الاتحاد الاشتراكي على حلها لم يبق له الا أن يسايل وزير الداخلية على مواطن يبيع مواد التجميل باثمنة بخصة وهو ما ازعج الحزب أو السيدة النائبة يا سبحان الله انها التفاهة

    1
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  3. و هل يعقل أن تشتري مواطنة مواد التجميل بدرهم واحد و تضعها على وجهها أو في عيونها قد تسبب لها أمراض جلدية أو سرطان الجلد أو تدهور في البصر و تصرف أموال طائلة للعلاج

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  4. الأجدر هو مناقشة قانون لمراقبة الدعاية الكاذبة و اللذي سيجبر الشركات الكبرى على احترام وعودها تجاه المستهلك

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  7. من خلال التعليقات يتضح تخلف بعض الشعوب ، نعم السؤال جد جد مهم وليس العكس كما جاء في التعليقات ، هذا العمل الخارج عن القانون تسبب في إغلاق محلات و فقدان شغل و فقدان مداخيل لعائلات ، هل يبدو لكم الامر عادي ؟؟؟!!! ماذا تقولون عن مساءلات في الدول المتقدمة تخص امور جد جد عادية .

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  9. السلام عليكم واحد شركة مواد التجميل معندوش رخصة ابدا كاين مقاطعة الحي المحمدي زنقة بني عمار حي لافيلات

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  10. السؤال المطروح..هل هده المواد التي تباع ب درهم أو خمس دراهم صالحة للاستهلاك او الاستعمال أما الثمن فنحن في سوق حرة

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  11. هذا السيد لم يحترم لا أصول التجارة و لا قواعدها الأخلاقية ، فعصف بجميع بائعي مواد التحميل في حي أناسي و في جميع أنحاء الدار البيضاء ، و أثر في جميع أنحاء المغرب ، و السبب هو الربح من المشاهدات و الإشهارات و الايف و مداخيل و سائل التواصل الإحتماعي ، و في المقابل الخسارة في بيع مواد التجميل بشكل طفيف ، هذا يزيد في ربحه ، و يعصف بمواد التجميل و بائعيها بشكل سافر ، لذا وجب توقيفه عند حده لأنه أثر بذلك على عائلات شردت و محلات أغلقت ، و هذا السؤال أراه في محله ، ووجب محاسبة هذا الشخص

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  12. كيما حاسبو هاد البائع المتهور داخل قبة البرلمان يا ريت مينساوش المسؤولين الفاسدين لي متسببين في ازمات حقيقة

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