توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على فلاحي جهة البيضاء سطات

2024-02-13 / 17:25
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وزعت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات، 494 ألف و 816 قنطارا من الشعير المدعم لفائدة الفلاحين بتراب جهة الدار البيضاء-سطات، برسم الموسم الفلاحي 2023-2024.

وجاء توزيع هذه الكمية عبر 29 نقطة بالجهة في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص تأثير الجفاف وآثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة توازن سلاسل الإنتاج لدعم الفلاحين.

و تم توزيع 62 ألف قنطار لفائدة إقليم بنسليمان، و72 ألف قنطار لبرشيد، و78 ألف قنطار للجديدة، و27 ألف قنطار لكل من مديونة والمحمدية والنواصر، و 209 ألف قنطار لإقليم سطات، و135 ألف قنطار لسيدي بنور.

*صورة من الأرشيف

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها المغرب و كذلك التي صدرها

بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها…

2024-02-13 / 17:53
Photo of الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية من سوق الحلال”

الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية…

2024-02-13 / 16:25
Photo of بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة 2023

بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة…

2024-02-13 / 14:33
Photo of بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات بين البلدين

بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات…

2024-02-13 / 13:24
Photo of ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين في الهيدروجين الأخضر

ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين…

2024-02-13 / 12:34
Photo of تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة

تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم…

2024-02-13 / 10:41
Photo of في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران الآمنة

في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران…

2024-02-13 / 09:16
Photo of المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة…

2024-02-12 / 16:02
Photo of الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج

الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم…

2024-02-12 / 13:27
Photo of شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء عبر الإنترنت

شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء…

2024-02-12 / 12:40

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق