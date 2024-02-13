توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على فلاحي جهة البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وزعت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات، 494 ألف و 816 قنطارا من الشعير المدعم لفائدة الفلاحين بتراب جهة الدار البيضاء-سطات، برسم الموسم الفلاحي 2023-2024.

وجاء توزيع هذه الكمية عبر 29 نقطة بالجهة في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص تأثير الجفاف وآثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة توازن سلاسل الإنتاج لدعم الفلاحين.

و تم توزيع 62 ألف قنطار لفائدة إقليم بنسليمان، و72 ألف قنطار لبرشيد، و78 ألف قنطار للجديدة، و27 ألف قنطار لكل من مديونة والمحمدية والنواصر، و 209 ألف قنطار لإقليم سطات، و135 ألف قنطار لسيدي بنور.

*صورة من الأرشيف

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp