سعد لمجرد وحجيب والستاتي وآخرون ينعون الراحل عمر الشريف

هبة بريس - القسم الفني

حالة من الصدمة والحزن، تلك التي خيمت على الوسط الفني، بسبب رحيل الفنان الشعبي عمر الشريف، إثر أزمة قلبية.

ونعى عدد من الفنانين الراحل عمر الشريف، وقال لمجرد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع انستغرام “خبر مفجع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الفنان عمر الشريف، اللهم اغفر له ويسر حسابه واحعل مثواه الجنة وصبر أسرته وأهله واأحبابه يا أرحم الراحمين”.

و دوّن الفنان الشعبي حجيب قائلا “إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك أخي عمر الشريف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. تعازينا للأسرة الكبيرة والصغيرة والعائلة الموسيقية. عزاؤنا واحد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

من جهته، نشر الفنان عبد العزيز الستاتي صورة للراحل عمر الشريف معلقا عليها “الفنان عمر شريف يغادرنا إلى دار البقاء على إثر أزمة قلبية مفاجئة تعازينا الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع الرحمة والهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نشرت الفنانة لطيفة رأفت تعزية قبل أن تضيف “الله يصبرنا على فراقك يا أجمل قلب وأطيب إنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون”

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