سعد لمجرد وحجيب والستاتي وآخرون ينعون الراحل عمر الشريف

2024-02-13 / 15:26
1
هبة بريس - القسم الفني

حالة من الصدمة والحزن، تلك التي خيمت على الوسط الفني، بسبب رحيل الفنان الشعبي عمر الشريف، إثر أزمة قلبية.

ونعى عدد من الفنانين الراحل عمر الشريف، وقال لمجرد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع انستغرام “خبر مفجع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الفنان عمر الشريف، اللهم اغفر له ويسر حسابه واحعل مثواه الجنة وصبر أسرته وأهله واأحبابه يا أرحم الراحمين”.

و دوّن الفنان الشعبي حجيب قائلا “إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك أخي عمر الشريف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. تعازينا للأسرة الكبيرة والصغيرة والعائلة الموسيقية. عزاؤنا واحد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

من جهته، نشر الفنان عبد العزيز الستاتي صورة للراحل عمر الشريف معلقا عليها “الفنان عمر شريف يغادرنا إلى دار البقاء على إثر أزمة قلبية مفاجئة تعازينا الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع الرحمة والهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نشرت الفنانة لطيفة رأفت تعزية قبل أن تضيف “الله يصبرنا على فراقك يا أجمل قلب وأطيب إنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أياما بعد إعلان زواجها.. نرجس الحلاق تكشف عن تخوفها من فقدان حضانة ابنتها

أياما بعد إعلان زواجها.. نرجس الحلاق تكشف عن تخوفها…

2024-02-13 / 16:40
Photo of “ليك في الكيك”.. إعلان لممثل مصري يثير جدلا واسعا

“ليك في الكيك”.. إعلان لممثل مصري يثير جدلا واسعا

2024-02-13 / 13:00
Photo of تزامنا و”عيد الحب”.. النجمة جنات تطرح أغنية “جنبك ومعاك”

تزامنا و”عيد الحب”.. النجمة جنات تطرح أغنية “جنبك ومعاك”

2024-02-13 / 11:26
Photo of الموت يخطف الفنان الشعبي عمر الشريف

الموت يخطف الفنان الشعبي عمر الشريف

2024-02-13 / 09:46
Photo of محمد الترك: “وكلت 3 محامين.. وسأجمع أبنائي الخمسة قريبا”

محمد الترك: “وكلت 3 محامين.. وسأجمع أبنائي الخمسة قريبا”

2024-02-13 / 09:29
Photo of بطلة “La Casa De Papel” تطالب بوقف إطلاق النار على غزة

بطلة “La Casa De Papel” تطالب بوقف إطلاق النار…

2024-02-12 / 13:50
Photo of أميمة باعزية تقلق جمهورها: “أتعرض لتهديدات.. والأمر خطير”

أميمة باعزية تقلق جمهورها: “أتعرض لتهديدات.. والأمر خطير”

2024-02-12 / 12:32
Photo of الممثلة هند صبري: لم أندم على استقالتي من منصبي بالأمم المتحدة

الممثلة هند صبري: لم أندم على استقالتي من منصبي…

2024-02-12 / 10:53
Photo of في عمر 69 سنة.. فنان مصري يحتفل بزفافه على فتاة شابة

في عمر 69 سنة.. فنان مصري يحتفل بزفافه على…

2024-02-12 / 10:29
Photo of في أول ظهور لها.. ابنة أصالة تشارك صور طفلتها مع الجمهور

في أول ظهور لها.. ابنة أصالة تشارك صور طفلتها…

2024-02-10 / 13:29

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق