جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل حول الهجوم على رفح

2024-02-13 / 15:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وعلق ينس لايرك المتحدث باسم المكتب حول خطط رفح: “لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا”.

وأضاف: “بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين”.

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‫7 تعليقات

  4. يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة

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  5. إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك

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  7. جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل. وهل استجابت محكمة العدل لطلب الأول عن غزة.

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