ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين في الهيدروجين الأخضر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن صندوق التنمية الألماني، عن منح مبلغ قدره 270 مليون أورو، لدعم المطورين المغاربة المتخصصين في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

وتم تقديم هذه المنحة لسبع دول عبر العالم، على رأسها المغرب إلى جانب كل من (جنوب أفريقيا والبرازيل وجورجيا، والهند ومصر، وكينيا)، بهدف دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر في العديد من البلدان حول العالم، إذ يمكن للمطورين المغاربة التقدم بطلباتهم ابتداء من الأول من مارس.

وقال توماس إنجلمان رئيس صندوق “Power-to-X”،إنه سيتم تقييم المشاريع المقدمة من قبل صندوق “PtX” للتأكد من امتثالها للمعايير، وسيمتد الاستثمار من السنة الحالية إلى سنة 2027.

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