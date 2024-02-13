سوس ماسة.. حقينة السدود المائية تتجاوز 100 مليون متر مكعب

هبة بريس

بلغت كمية المياه المخزنة في السدود المائية الموزعة على المجال الترابي لجهة سوس ماسة إلى حدود أمس الإثنين، 186ر100 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة ملء بلغت في المعدل 5 ر13 في المائة، وذلك بفضل التساقطات الأخيرة.

وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بلغت نسبة الملء في سد يوسف ابن تاشفين 12,4 في المائة ( 886 ر36 مليون متر مكعب)، بينما حددت نسبة الملء في سد أولوز بإقليم تارودانت 8 ر12 في المائة ( 436 ر11 مليون متر مكعب).

وبلغت حقينة سد مولاي عبد الله (عمالة أكادير إداوتنان) 407 ر24 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 9 ر26 في المائة، في حين بلغ هذا المعدل نسبة 3 ر6 في المائة بالنسبة لسد عبد المومن في إقليم تارودانت الذي وصلت حقينته 427ر12 مليون متر مكعب.

وفي سد أهل سوس، وصل معدل الملء 40 في المائة ( 864 ر1 مليون متر مكعب)، في ما بلغت هذه النسبة في سد إمي الخنك 9 ر31 في المائة ( 115 ر3 مليون متر مكعب).

كما بلغ احتياطي سد الدخيلة، عتبة 5 ر68 في المائة، إذ وصلت كميات المياه فيه إلى 137 ر0 مليون متر مكعب، في حين سجل سد المختار السوسي في إقليم تارودانت الذي بلغت نسبة الملء فيه 9 ر8 في المائة، ما يعادل 554 ر3 مليون متر مكعب، بينما سجل سد سيدي عبد الله نسبة 62,7 ما يقارب 6,497 مليون متر مكعب.

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