“مول الجيلي” يهتك عرض طفل بالبيضاء والأمن يعتقله + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، على وقع جريمة اغتصاب بشعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، الى اقدام حارس “مول الجيلي” على استدراج طفل قاصر كان في طريقه إلى “دار القرآن” وهتك عرضه أمام صديقه.

وفي تصريح للجريدة، أكدت والدة الضحية، أنها تفاجأت بعودة ابنها ساعة بعد مغادرته المنزل، مضيفة أن صديقه تحجج بتعرضهما للطر من طرف الفقيه.

وأضافت الأم، أنها توجهت الى “الفقيه” لاستفساره حول سبب طرد ابنها وصديقه ومنعهما من حضور حصة حفظ القرآن الكريم، قبل أن يكشف لها غيابهما.

وتابعت الأم، أنها لاحظت تعرض ابنها لنزيف قبل أن يصرح لها بتعرضه لاغتصاب من “مول الجيلي” المعروف بالمنطقة بتعاطيه للمخدرات، مشيرة انها عرضت ابنها على الطبيب وأبلغت بالمعني بالأمر الذي اعتقل من طرف المصالح الأمنية.

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