تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
طنجة، المدينة الجميلة، و التي ستزداد جمالا بمشروع تبلغ قيمته العشرة ملايير سنتيم و الذي سيغير وجه و معالم المدينة بشكل كبير.
المشروع الذي تبلغ الكلفة التقديرية لإنجازه حوالي 100 مليون درهم ،سيساهم في تمويله مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا على مجلس الجماعة.
و يأتي هذا المشروع بهدف تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان في طنجة، و يشمل المشروع إنجاز أشغال تصب في خانة تقوية وتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة لتحسين انسيابية حركة السير، وتعزيز الإنارة العمومية، والعناية بالواجهات وأشغال التهيئة المختلفة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
ما شاء الله
بحال ديك اعمدة الانارة لشواهتوهم بالطلاء الأخضر
شنو هاد الفضيحة.. فلوس شايطين.. حسبنا الله ونعم الوكيل
مشات 10 في جيوب مجلس المدينة
تخصيص هذا القدر و على الارض شيء آخر …
تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة
Bayna ghaychefro fiha kter m nas
نفتخر بمدينتنا ومزيدا من التالق والنمو والازدهار نتمنىفقط ان يقل الازدحام في الطرق .