تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة

2024-02-13 / 10:41
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

طنجة، المدينة الجميلة، و التي ستزداد جمالا بمشروع تبلغ قيمته العشرة ملايير سنتيم و الذي سيغير وجه و معالم المدينة بشكل كبير.

المشروع الذي تبلغ الكلفة التقديرية لإنجازه حوالي 100 مليون درهم ،سيساهم في تمويله مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا على مجلس الجماعة.

و يأتي هذا المشروع بهدف تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان في طنجة، و يشمل المشروع إنجاز أشغال تصب في خانة تقوية وتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة لتحسين انسيابية حركة السير، وتعزيز الإنارة العمومية، والعناية بالواجهات وأشغال التهيئة المختلفة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات بين البلدين

بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات…

2024-02-13 / 13:24
Photo of ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين في الهيدروجين الأخضر

ألمانيا تخصص 270 مليون يورو لدعم المطورين المغاربة المتخصصين…

2024-02-13 / 12:34
Photo of في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران الآمنة

في خطوة للوراء.. “لارام” تتراجع في تصنيف شركات الطيران…

2024-02-13 / 09:16
Photo of المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة…

2024-02-12 / 16:02
Photo of الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج

الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم…

2024-02-12 / 13:27
Photo of شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء عبر الإنترنت

شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء…

2024-02-12 / 12:40
Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

2024-02-10 / 14:38
Photo of رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن صغيرة

رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن…

2024-02-10 / 12:48
Photo of روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

2024-02-10 / 11:02

‫5 تعليقات

  1. ما شاء الله
    بحال ديك اعمدة الانارة لشواهتوهم بالطلاء الأخضر
    شنو هاد الفضيحة.. فلوس شايطين.. حسبنا الله ونعم الوكيل

    رد

  5. نفتخر بمدينتنا ومزيدا من التالق والنمو والازدهار نتمنىفقط ان يقل الازدحام في الطرق .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق