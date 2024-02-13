تخصيص 10 ملايير سنتيم لمشروع سيغير وجه و معالم مدينة طنجة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طنجة، المدينة الجميلة، و التي ستزداد جمالا بمشروع تبلغ قيمته العشرة ملايير سنتيم و الذي سيغير وجه و معالم المدينة بشكل كبير.

المشروع الذي تبلغ الكلفة التقديرية لإنجازه حوالي 100 مليون درهم ،سيساهم في تمويله مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا على مجلس الجماعة.

و يأتي هذا المشروع بهدف تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان في طنجة، و يشمل المشروع إنجاز أشغال تصب في خانة تقوية وتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة لتحسين انسيابية حركة السير، وتعزيز الإنارة العمومية، والعناية بالواجهات وأشغال التهيئة المختلفة.

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